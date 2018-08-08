Тела шестерых погибших молдаван в ДТП под Калугой доставили на Родину

Автобус с телами погибших граждан Молдовы прибыл в Кишинев утром в среду: "груз 200" доставили в специальных контейнерах на грузовой машине.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Тела шестерых граждан Молдовы, погибших в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области 4 августа, доставили в среду утром в Кишинев. Замначальника управления гражданской защиты, подполковник Виталий Мутав рассказал, что для перевозки тел погибших домой был составлен контракт с одной из фирм по указанию ритуальных услуг.

"Тела транспортировали в специальных контейнерах для перевозки через границу. Это есть в международной конвенции, которую мы всегда соблюдаем. Были оформлены все необходимые документы, которые требуют на любой границе", — рассказал представитель Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, тела погибших доставили на грузовом автомобиле, который сопровождал автобус с родственниками и спецмашина. Он отметил, что сотрудники инспектората решали все проблемы, касающиеся питания, медпомощи и заправки машин топливом.

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"Часть родственников находилась на месте. Они оказывали нам необходимое содействие в разбирательствах по этому случаю. Некоторые из них отправились в Молдову на самолете, а другие поехали с нами на автобусе. Кто-то из родственников остался в России, потому что у них не было возможности приехать сюда", — добавил Мутав.

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.

По факту аварии открыто уголовное дело. Известно, что в результате ДТП погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, а еще восемь наших соотечественников пострадали. Четверо травмированных продолжают оставаться в больнице.