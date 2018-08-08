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Врач в больнице, архивное фото

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП под Калугой

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Процедура опознания, проблемы с медицинской страховкой и состояние пострадавших молдаван в ДТП под Калугой: спасатели рассказали о деталях аварии.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Замначальника управления гражданской защиты, подполковник Виталий Мутав рассказал, в каком состоянии находятся восемь граждан Молдовы, пострадавших в аварии в Калужской области.

Управления гражданской защиты
© Photo: IGSU
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Один человек до сих пор в коме

"Всего ранено восемь граждан Республики Молдова, из них четверо уже выехали поездом Москва-Кишинев. Они были в состоянии возможной транспортировки в сопровождении нашего медика и при помощи местных коллег из города Сухиничи. На данный момент они направляются домой", — заявил представитель Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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Как отметил Мутав, остальные четверо до сих пор находятся в лечебных учреждениях Калуги.

"Один из них до сих пор в коме, а трое проходят интенсивное лечение, но их уже перевели в палату. Среди них трое мужчин и одна женщина. По словам врачей, еще как минимум до конца этой недели за теми тремя, кто находится в обычной палате, будут нести наблюдение. В коме находится мужчина", — подчеркнул полковник.

Как проходила процедура опознания

По его словам, как только поступило сообщение, что в России произошла авария с большим количеством пострадавших из Республики Молдова была организована группа для выезда на место событий, чтобы заняться процедурами по опознанию и оформлению документов.

Момент ДТП с восемью жертвами в Калужской области
© Youtube / AhtubaTV
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"Из опыта аналогичных случаев — авария с человеческими жертвами — это неразбериха с количеством пострадавших и погибших, а также с их фамилиями, поэтому мы стараемся вместе с нашими коллегами из МЧС России организовать процедуру опознания и, по возможности, лечение выживших раненных", — пояснил Мутав.

Он подчеркнул, что на момент аварии было очень много неопознанных. "К исходу дня все погибшие были опознаны. На второй день после ДТП, в воскресенье, все эти процедуры были закончены", — добавил подполковник.

Проблемы с медстраховкой

Как отметил Мутав, все расходы по организации документов, транспортировке и даже часть расходов по погребению взяло на себя правительство Республики Молдова, а часть — родственники.

"Никто из пострадавших не сделал медицинскую страховку. Это создает огромные проблемы при аналогичных случаях, потому что при наличии страховки расходы на лечение, на транспортировку, на погребение в большинстве своем несет страховая компания. В данном случае присутствовала неразбериха", — сказал подполковник.

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© Sputnik / Евгений Одиноков
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Он пояснил, что по международным правилам, по истечению 72 часов, пострадавший может быть выписан из больницы, потому что его не обязаны лечить бесплатно. Он посоветовал всем, кто пересекает границу Республики Молдова и едет в другое государство, делать медстраховку.

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"На данный момент мы находимся на постоянной связи с лечащими врачами и нашими коллегами из МЧС по Калужской области, чтобы вовремя подключиться к любой проблеме. В течение этих дней к нам хорошо относились все органы власти в Калуге и в Москве — это и ЗАГС, и Роспотребнадзор, они шли нам на встречу — без очереди, в кратчайшие сроки, оформляли все необходимые документы и все делалось бесплатно", — подчеркнул Мутав.

В субботу, 4 августа, на 230-м километре автодороги М-3 "Украина" в Калужской области произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек, шестеро из них — граждане Молдовы, еще восемь наших соотечественников пострадали. "Груз 200" прибыл утром в среду в Молдову.

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Теги:
медстраховка, кома, подробности, детали, жертвы, больница, ДТП, пострадавшие, авария, Виталий Мутав, Калужская область, Молдова, Россия, Дорожно-транспортное происшествие, Общество
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