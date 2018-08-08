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На границе, архивное фото.

Коллапс на границе: Кишинев воззвал к Бухаресту

© REUTERS / Stoyan Nenov
Общество
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На праздники ожидается большой пассажиропоток, в связи с чем Кишинев попросил Бухарест о содействии.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил своей румынской коллеге Виорике Дэнчилэ письмо, в котором попросил правительство этой страны принять участие в решении проблемы, связанной с постоянной перенасыщенностью пограничных пунктов на Пруту желающими пересечь госрубеж.

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"Давайте решать проблему вместе!"

"В последнее время все чаще поступают сигналы о большом количестве людей, пересекающих (молдавско-румынскую — ред.) границу. Процедура контроля занимает очень много времени, что становится еще более ощутимым в каникулярный период. На таможенных постах скапливается много автомобилей, включая те, в которых путешествуют целые семьи с детьми и пожилые люди", — подчеркнул Филип, которого цитирует пресс-служба правительства Молдовы.

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Молдавский премьер призвал румынский кабмин к участию в совестной с РМ выработке решений для преодоления этой проблемы.

Напомним, недавно Филип посетил пограничный и таможенный пункты в Леушенах, обнаружив там нарушения правил проведения досмотра, в результате чего время ожидания граждан, желающих пересечь границу, изрядно растянулось. Глава кабмина потребовал отставки начальников пограничного и таможенного постов в Леушенах, что днем позже и произошло.

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© Photo: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
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Ситуация в цифрах

По данным исследования торговых коридоров Молдовы, именно румынский участок молдавской госграницы — самый проблемный, и ситуация все более усугубляется. Около шести часов сегодня необходимо в среднем для того, чтобы пройти всю процедуру контроля на КПП этого участка госрубежа.

В то же время, пересекая границу с Украиной, граждане затрачивают на досмотр, проставление печатей и другие этапы проверки в среднем лишь около 24 минут.

Румыния отреагировала

Волнение молдавских властей можно понять: близятся праздники — День независимости (27 августа), "Limba noastră" (31 августа), а обычно именно в такие дни наши соотечественники, работающие за рубежом, возвращаются домой, чтобы провести это время на родине в кругу семьи. Ожидается, что число лиц, переходящих госрубеж в конце августа, увеличится на 20%.

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Бухарест быстро откликнулся на предложение Кишинева, и до 31 августа включительно таможенные органы обеих стран, а также румынская налоговая структура подписали в румынской Албице совместный план действий.

По данным Таможенной службы Молдовы, число таможенников обеих стран будет увеличено на всех КПП на совместном участке границы.

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Теги:
праздники, таможня, граница, контроль, Виорика Дэнчилэ, Павел Филип, Молдова, Румыния, Общество
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