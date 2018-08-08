Горе и слезы: родственники увидели тела погибших молдаван в ДТП под Калугой

Трагедия, которая сотрясла всю Молдову: в массовом ДТП под Калугой погибли шестеро наших соотечественников. В среду "груз 200" доставили в Кишинев – в столице специальный кортеж встречали родственники жертв аварии.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В среду в Кишинев доставили тела шестерых граждан Молдовы, которые погибли в аварии в Калужской области (Россия). Родственники жертв ДТП встречали "груз 200" на столичном кладбище Святого Лазаря. Команда психологов и врачей оказывала обессиленным от горя людям поддержку.

"Родственники заберут тела погибших из офиса компании по оказанию ритуальных услуг для проведения похорон, которые пройдут в их родных селах", — сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина".

© Sputnik / Константин Чалабов Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП под Калугой

По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.

По факту ДТП открыто уголовное дело. Известно, что в результате аварии погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, а еще восемь наших соотечественников пострадали. Четверо травмированных продолжают оставаться в больнице.