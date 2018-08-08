Горе и слезы: родственники увидели тела погибших молдаван в ДТП под Калугой

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. В среду в Кишинев доставили тела шестерых граждан Молдовы, которые погибли в аварии в Калужской области (Россия). Родственники жертв ДТП встречали "груз 200" на столичном кладбище Святого Лазаря. Команда психологов и врачей оказывала обессиленным от горя людям поддержку.
"Родственники заберут тела погибших из офиса компании по оказанию ритуальных услуг для проведения похорон, которые пройдут в их родных селах", — сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина".
В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.
По факту ДТП открыто уголовное дело. Известно, что в результате аварии погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, а еще восемь наших соотечественников пострадали. Четверо травмированных продолжают оставаться в больнице.