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История Молдовы: что вам не расскажут в учебниках

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Историк, выходец из Молдовы, представил уникальный труд об отечественной истории.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Историк Владислав Гросул презентовал в мультимедийном пресс-центре Sputnik книгу "Бессарабия в международных отношениях нового времени".

В этой работе ученый охватывает период с XVIII по начало XX века. По мнению самого автора, это наиболее насыщенный период отечественной истории.

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Как отметил Гросул, книга является плодом многолетних исследований, она выполнена на обширной документальной и историографической основе.

В этот период Молдова пережила несколько нашествий Османской империи. На ее территориях происходили ключевые сражения не одной русско-турецкой войны. Также в этот отрезок времени территория междуречья, именуемая Бессарабией, отошла к Российской империи.

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"Что такое османское иго, господство, — люди не представляют, что это. Какая это система эксплуатации человеческих жизней. В XVIII веке османами на Молдову было совершено семь крупных набегов, где участвовали десятки тысяч османских солдат. Это захват людей, пленение, работорговля, убиение и другое", — подчеркнул Гросул.

Более того, как уточнил историк, существовала система зависимости Молдавского княжества от Османской империи. Она была построена на определенных принципах. Это значит, что из доходов Молдавского княжества 50% уходило турецкому султану, еще около 20% — господарю, а это были фанариоты, пришельцы, объяснил Гросул.

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По его мнению, для понимания истории страны очень важно проникнуть во все эти нюансы.

Отдельной главой в книге выделены 1806-1812 годы, когда происходили ключевые события в отечественной истории. К этому времени относится раздел молдавского княжества, а также происходили многие драматические события по всей Европе.

Как считает Гросул, события того времени оценивают по-разному. В своей работе он представляет общую картину указанного периода, опираясь на исторические документы.

Ученый рассказал, что идея изучить эту тему появилась у него несколько десятилетий назад. Сам Гросул, будучи выходцем из Кишинева, проживает в Москве уже около 50 лет. В 80-х годах его преподаватель Михаил Мунтян пригласил историка в Молдову прочитать курс лекций именно на эту тему, которая его заинтересовала.

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"После я занимался русской историей. Некогда было сесть и написать еще и эту книгу. В прошлом году я узнал, что решено создать серию "Библиотека молдавского дипломата". Меня пригласили участвовать в реализации этой идеи", — пояснил Гросул.

Тогда ученый решил окончить давно начатое исследование. Работы длились с сентября прошлого по август текущего года.

Книга уже доступна всем желающим ее прочитать. Научный труд раскрывает перед нами удивительную историю нашей Родины. Наш народ представлен во всей силе и благородстве, что и стало его ментальностью на все времена.

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Теги:
история Молдовы, книга, Владислав Гросул, Молдова
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