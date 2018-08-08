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Персики

Молдавские садоводы в отчаянии: урожай гниет, а в магазинах - импорт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Парадокс - производители персиков в Молдове жалуются на то, что им некуда сбывать хороший урожай: фрукты гниют прямо под деревьями.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Молдавские персики наводнили столичные рынки — урожай в республике в этом году богатый, правда, садоводы жалуются, что сбывать фрукты просто-напросто некуда. Sputnik уже писал о том, что некоторые сельхозпроизводители решились на ликвидацию персиковых садов — выкорчевывают гектары плодовых деревьев преимущественно на севере страны.

"Да, в этом году урожай персиков очень хороший, но радости особой нет, потому что продавать фрукты некуда. Даже на центральном рынке Кишинева торговля идет очень плохо — люди практически ничего не покупают. Привожу до центнера персиков и к вечеру увожу еще и обратно фрукты. Большая часть урожая просто гниет. Никому персики не нужны — никто их покупать не хочет", — признался в беседе с корреспондентом Sputnik садовод.

Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
© Sputnik / Nicu Goncear
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Аграрии рассказывают, что вложили внушительные суммы денег в сады, а окупить затраты достаточно трудно. Некоторые садоводы отказываются приезжать на рынки и продают фрукты прямо на обочинах дорог. Один из них также рассказал корреспонденту Sputnik, что в этом году на экспорт ушло достаточно мало молдавского персика, и все фрукты остаются в стране. По его мнению, именно поэтому на местном рынке высокая конкуренция.

"Персик — скоропортящийся фрукт. Если собрать его утром, то вечером обязательно нужно продать. Портится очень быстро, и покупатели не берут фрукты, если они выглядят не очень хорошо", — сказал садовод из Каушанского района.

Он отметил, что на обработку каждого гектара сада вложил примерно пять-шесть тысяч леев. "Очень большие расходы. Но я не могу отказаться от того, чем занимаюсь всю свою жизнь", — добавил собеседник.

Сбор урожая эфиромасличной розы в хозяйстве, расположенном в селе Кобуска Ноуэ
© Sputnik / Nicu Goncear
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Садовод рассказал, что единственный выход в сложившейся ситуации — это продажа персиков посредникам. Он признал, что отдает фрукты примерно по три лея, а перекупщики перепродают в три или четыре раза дороже.

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Молдова в прямом смысле оказалась в парадоксальной ситуации — аграриям одинаково плохо как в неурожайный год, так и когда все растет, как на дрожжах. Таким образом, молдавские сельхозпроизводители мечутся между "нечего продавать" и "некому продавать". В добавок ко всему отечественной продукции нет в магазинах и супермаркетах страны. Местные фрукты и овощи можно купить только на рынках, да вдоль обочин дорог, но никак не в крупных торговых точках. Так и живем…

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Теги:
магазины, убытки, персики, продажи, урожай, фрукты, импорт, Молдова
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