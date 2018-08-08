Итоги дня: траурная миссия из Калуги, вспышка кори, потеря ракеты в Эстонии

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Тела шестерых граждан Молдовы, погибших в ДТП под Калугой, доставили в Кишинев. Автобус со специальными контейнерами прибыл в Молдову утром в среду. Часть родственников погибших отправилась в Молдову на самолете, остальные поехали на автобусе. Некоторые остались в России, где они проживают постоянно.

Президент Молдовы принял верительные грамоты от нового посла России

Игорь Додон принял верительные грамоты от нового главы дипмиссии РФ в Молдове Олега Васнецова. Олег Васнецов назначен на эту должность указом президента РФ Владимира Путина 2 июля 2018 года.

Церемония аккредитации посла России в Молдове>>>

"Пожелал Олегу Владимировичу успехов в качестве главы дипломатической миссии Российской Федерации в Кишиневе. Отметил, что нас ожидает очень плотная повестка дня в ближайшие месяцы", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским диппредставителем.

Молдову захлестывает корь, заразились уже 20 детей

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы сообщило о вспышке кори — заразились уже 20 детей, среди которых лишь трое были привиты от этого вируса.

"Предполагается, что несовершеннолетние заразились в момент пребывания в детском лагере отдыха в населенном пункте Новые Морены Унгенского района, который работал без согласования с компетентными органами", — сообщили в Минздраве.

© AP Photo / Tom E. Puskar Держаться больше нет сил: корь прорвала границы Молдовы

По данным ведомства, среди заразившихся корью в детском лагере в Унгенском районе, — несовершеннолетние из районов Чадыр-Лунга, Вулканешты и Унгены. "У всех детей были следующие симптомы: температура 38-39, коньюктивит, насморк, сухой кашель, сыпь сначала на лице, а затем и на шее. На данный момент они находятся под наблюдением врача-инфекциониста и получают необходимое лечение", — добавили в ведомстве.

Запуск боевой ракеты в Эстонии чудом не закончился трагедией

Военный обозреватель Юрий Коротченко рассказал в эфире радио Sputnik о возможных последствиях ошибочного запуска испанским истребителем боевой ракеты класса "воздух-воздух" при полете над южной частью Эстонии. Ракета содержит пять-десять килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет сто километров.

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"Если бы в этот момент в зоне поражения ракеты находился любой гражданский авиалайнер, он мог бы быть уничтожен. Вот о каком уровне инцидента мы должны говорить. Это полный непрофессионализм пилотов ВВС НАТО, осуществлявших воздушное патрулирование над странами Балтии. Это опаснейший международный инцидент, который должен быть расследован гласно и открыто", — отметил собеседник радио Sputnik.

Коротченко добавил — "учитывая то, как воздушное пространство ЕС и Балтии насыщено гражданскими пассажирскими самолетами, лишь чудо спасло от трагедии".