Четверо пострадавших в ДТП под Калугой прибыли в Кишинев

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Четверо пострадавших в ДТП в Калужской области вечером в среду прибыли в Молдову поездом Москва-Кишинев.

"Транспортировка пострадавших осуществлена Генинспекторатом по ЧС при поддержке ГП "Железная дорога Молдовы". Медики SMURD сопровождали травмированных, оказывая им помощь на протяжении пути", — сообщили в ГИЧС.

© Sputnik / Константин Чалабов Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП под Калугой

На перроне наших соотечественников ждали родственники. Сразу по прибытии три автомобиля SMURD доставили пострадавших в Институт скорой помощи, где им продолжат оказывать медицинские услуги.

По данным врачей, состояние пациентов стабильное.

"Еще четверо граждан Молдовы продолжают получать медицинскую помощь в России, так как состояние их здоровья не позволяет транспортировку домой. Как только медики разрешат выписку, власти Молдовы организуют их возвращение", — подчеркнули в Генинспекторате по ЧС.

В среду утром в Молдову доставили тела шестерых погибших граждан Молдовы в ДТП в Калужской области. Тела везли грузовым автомобилем, который сопровождал автобус с родственниками и спецмашина. Сотрудники ГИЧС решали все проблемы, касающиеся питания, медпомощи и заправки машин топливом.

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.

По факту аварии открыто уголовное дело. Известно, что в результате ДТП погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, а еще восемь наших соотечественников пострадали.