Судьба Республиканского стадиона: Додон сказал "нет" посольству США

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не промульгировал Закон о передаче участка Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы", — подчеркнул Додон.

Ранее молдавский парламент утвердил проект, предполагающий продажу спортивной арены США под строительство нового здания посольства этого государства в нашей стране. Таким образом, офис американского диппредставительства в Молдове разместится на площади в пять с лишним гектаров и войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире.

После того, как президент отказался подписывать этот указ, законопроект вернётся в парламент. Однако, до 3 сентября депутаты находятся в отпуске, а после выхода с отдыха не сразу приступят к пленарным заседаниям. Таким образом, законодатели смогут повторно рассмотреть этот законопроект примерно в октябре.

После этого у президента есть некоторое время на то, чтобы высказаться вновь по этой инициативе. Если он повторно откажется принимать этот проект, то вопрос может быть перенесен на рассмотрение в Конституционный суд.