Кто из чиновников правительства Молдовы ездит на работу на велосипеде

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Министр экономики и дорожной инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич поделился со своими подписчиками в Facebook снимком, сделанным во дворе здания правительства страны.

"Я был очень счастлив увидеть столько (велосипедов — ред.) на входе в здание правительства. Дорога на велосипеде быстрее, полезна для здоровья и без негативного воздействия на окружающую среду. Необходима соответствующая инфраструктура, но it will come", — сопроводил министр снимок.

Экс-примар (экс-мэр) Кишинева Дорин Киртоакэ в бытность столичного градоначальника распорядился расчертить по всему городу велосипедные дорожки. Однако велосипедисты недовольны разметками, отметив их неудобство — некоторые из пролегают прямо через фонарные столбы.