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Распятие и свечи

Горе, слезы и траур: жители Молдовы скорбят по жертвам ДТП под Калугой

© Sputnik / Тарас Литвиненко
Общество
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В Каушанах объявлен день траура в связи с погибшими в аварии под Калугой: четыре жителя этого молдавского города скончались в результате ДТП.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В Каушанах объявлен день траура. Четверо из шестерых погибших граждан Молдовы в аварии в Калужской области (Россия) были выходцами из этого молдавского города.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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Примар (мэр) Каушан Григоре Репещук подписал соответствующее положение, объявив 9 августа днем траура в знак глубокой скорби в связи с гибелью четверых жителей города. Речь идет о Викторе Цуля, Иване Голбане, Надежде Кэпэцынэ и Тамаре Кожокару.

Еще две жертвы ДТП в Калужской области проживали в Штефан-Водэ и Оргееве.

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Тела погибших доставили на Родину в среду утром. Родственники жертв ДТП встречали "груз 200" на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе. Команда психологов и врачей оказывала обессиленным от горя людям поддержку. Из столицы гробы с телами погибших развезли по их родным городам.

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.

По факту ДТП открыто уголовное дело. Известно, что в результате аварии погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, а еще восемь наших соотечественников пострадали. Четверо раненных продолжают оставаться в калужской больнице, а еще четверых доставили в Молдову на поезде Москва-Кишинев. Их госпитализировали в институт скорой помощи молдавской столицы.

 

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Теги:
траур, погибшие, ДТП, пострадавшие, Калуга, Каушаны, Молдова, Россия, Общество
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