"Мафия в белых халатах": что сказали судьи фигурантам дела о врачах-рвачах

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда столичного сектора Буюканы, который постановил поместить одного из врачей Центра матери и ребенка на 30 дней под арест. Речь идет об уголовном деле "Томограф-2", в котором фигурирует сразу несколько сотрудников отделения радиологии и имажистики этого медучреждения. Таким образом, медик останется в изоляторе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на весь этот срок.

В понедельник, 13 августа, судьи выскажутся по поводу предварительной меры пресечения для главы отделения радиологии и имажистики Центра матери и ребенка в Кишиневе, которого первая инстанция поместила под домашний арест на 30 суток. Как сообщили в НАЦ, прокуроры будут требовать, чтобы завотделения поместили в изолятор.

Ранее, 2 августа, сотрудники антикоррупционных ведомств проверили Центр матери и ребенка, а в служебных кабинетах врачей и в сейфе банка нашли около полутора миллионов леев (примерно 91 тысяча долларов США).

По данным следствия, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. При этом, как отметили в ведомстве, медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи. В НАЦ подчеркнули, что выявлено десять случаев передачи денег пациентами сотрудникам отделения, которые затем сдавали эти суммы своему начальнику.

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В отделении насчитывается три рентгеновских аппарата и один томограф, а обследование, приводимое на одном из них, обходилось в 200-500 леев с пациента. При этом ежедневно через это отделение Центра матери и ребенка проходит по 30-40 детей. Все деньги, которые собирались в течение дня за оказание платной услуги с четырех аппаратов, попадали к завотделения.

Это не первый коррупционный скандал в медицинской сфере. В Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице 30 июля антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф-1". В результате задержали семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек.

Итоги обысков в диагностическом центре: задержания и миллионы леев>>>

Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.