18:07 09 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.09
  • USD16.47
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Суд

"Мафия в белых халатах": что сказали судьи фигурантам дела о врачах-рвачах

CC0 / Pixabay / Activedia
Общество
Получить короткую ссылку
289 0 0

Судьи Апелляционной палаты высказались по поводу вердикта первой инстанции по делу "Томограф-2": что решили в АП?

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда столичного сектора Буюканы, который постановил поместить одного из врачей Центра матери и ребенка на 30 дней под арест. Речь идет об уголовном деле "Томограф-2", в котором фигурирует сразу несколько сотрудников отделения радиологии и имажистики этого медучреждения. Таким образом, медик останется в изоляторе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на весь этот срок.

Обнаруженные в ходе спецоперации Томограф деньги
© Photo: Centrul Național Anticorupție
Миллионы у врачей: итоги обысков в двух медучреждениях

В понедельник, 13 августа, судьи выскажутся по поводу предварительной меры пресечения для главы отделения радиологии и имажистики Центра матери и ребенка в Кишиневе, которого первая инстанция поместила под домашний арест на 30 суток. Как сообщили в НАЦ, прокуроры будут требовать, чтобы завотделения поместили в изолятор.

Ранее, 2 августа, сотрудники антикоррупционных ведомств проверили Центр матери и ребенка, а в служебных кабинетах врачей и в сейфе банка нашли около полутора миллионов леев (примерно 91 тысяча долларов США).

По данным следствия, глава отделения радиологии подозревается в организации схемы по вымогательству денег с пациентов. При этом, как отметили в ведомстве, медик задействовал и своих подчиненных. Суммы брались с граждан, которых направляли на обследование в приоритетном режиме — без предварительной записи. В НАЦ подчеркнули, что выявлено десять случаев передачи денег пациентами сотрудникам отделения, которые затем сдавали эти суммы своему начальнику.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей

В отделении насчитывается три рентгеновских аппарата и один томограф, а обследование, приводимое на одном из них, обходилось в 200-500 леев с пациента. При этом ежедневно через это отделение Центра матери и ребенка проходит по 30-40 детей. Все деньги, которые собирались в течение дня за оказание платной услуги с четырех аппаратов, попадали к завотделения.

Это не первый коррупционный скандал в медицинской сфере. В Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице 30 июля антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название "Томограф-1". В результате задержали семеро человек. Всего по делу подозреваемыми проходят 14 человек.

Итоги обысков в диагностическом центре: задержания и миллионы леев>>>

Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.

По теме

Дело о врачах-рвачах: шокирующие детали обысков в диагностическом центре
Обыски в диагностическом центре в Кишиневе: объявлено о первых задержаниях
Теги:
врачи-рвачи, мера пресечения, коррупция, Апелляционная палата, Центр матери и ребенка, НАЦ, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Персики,архивное фото
    Дары Беларуси

    На севере Беларуси начали выращивать персики, на подходе – урожай мандаринов, инжира и бананов.

  • Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
    Безальтернативный мир

    Премьер-министр Грузии по случаю десятой годовщины августовской войны 2008 года заявил, что миру на территории страны нет альтернативы.

  • Летно-тактические учения вертолетного полка в Приморском крае
    "Аллигаторы" в Абхазии

    Вертолетная эскадрилья армейской авиации прибыла с Кубани в Абхазию для учений с подразделениями Российской военной базы и морской пехоты Черноморского флота.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Знаменитый сердитый кот с хозяйкой
Что умеют кошки: они влияют на правительства и захватывают мир
Фотомодель Кейт Аптон смыло со скалы волной во время съемки
Известную фотомодель смыло со скалы волной во время съемки
Лимон и вода: залог здоровья
Залог здоровья: лимон и вода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться