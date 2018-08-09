Такси в Молдове переделают под новые требования властей

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. У молдавских компаний такси должны быть в наличии автомобили, адаптированные под перевозку лиц с ограниченными опорно-двигательными возможностями. Следить за этим рабочая группа под руководством премьер-министра Молдовы Павла Филипа поручила Национальному агентству автотранспорта.

"Также активизируют деятельность по оснащению общественных зданий пандусами для людей с особыми потребностями. На данный момент на входе в здание правительства с улиц Пушкина и Бодони проводятся работы по установке пандусов. Их сдадут в эксплуатацию в сентябре", — сообщили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, для лиц с такой степенью инвалидности упрощена процедура импорта транспортных средств. Таким образом, они смогут ввозить авто раз в семь лет без уплаты налогов и таможенных пошлин. В этих целях планируется изменить действующее законодательство. На данный момент лишь у лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в тяжелой форме есть послабления в части импорта машины лишь, если транспортное средство передается человеку безвозмездно, и оно было переоборудовано с учетом его нужд. В скором времени данный законопроект будет представлен на рассмотрение правительству.

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Планируется создать специальный технический центр для переоборудования автомобилей с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями.