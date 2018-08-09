"Гранитный камушек" – видео музыкантов в кишиневском троллейбусе

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В современном Кишиневе есть много интересных достопримечательностей, причем, появляются они из ниоткуда и тут же врезаются в сознание горожан.

© Sputnik / Владимир Астапкович Музыка для всех: пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

Совсем недавно столица обзавелась еще одним "ноу-хау". Двое молодых людей в истовом стремлении заработать деньги путешествуют в общественном транспорте, исполняя под гитару и гармонь песню некогда популярной российской группы "Божья коровка".

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Однажды экспромт-исполнение песни "Гранитный камушек" засняли на видео и разместили в интернете. Что из этого вышло, смотрите здесь.