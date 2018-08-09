Совсем скоро у молдавских водителей будут отбирать права без решения суда

Молдавским водителям придется несладко: совсем скоро вступят в силу поправки в законодательство, которые позволят правоохранительным органами отбирать права прямо на месте без решения суда.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Представители Национального инспектората по патрулированию пояснили, что из себя представляют утвержденные парламентом поправки в действующее законодательство, которые призваны сократить число ДТП.

"В августе, к сожалению, зарегистрировано много крупных аварий, в которых погибли и пострадали люди. Национальный инспекторат по патрулированию внедряет ряд мер, направленных на предотвращение подобных трагедий, чтобы существенно снизить количество ДТП", — заявил пресс-секретарь инспектората Павел Апостол.

По его словам, самые распространенные причины ДТП — превышение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не в последнюю очередь усталость и сон за рулем.

"Если случаям превышения скоростного режима инспекторат противостоит, внедряя различные фильтры, смешанные спецгруппы, занимающиеся выявлением водителей, нарушающих ПДД, то за вождение в нетрезвом виде помимо спецопераций "Белые ночи" или "Ноль градусов", которые мы проводим, внедряются и изменения в законодательство для снижения случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", — сказал представитель полиции.

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Как пояснил глава юридического управления Инспектората по патрулированию Вячеслав Сырбу, среди утвержденных парламентом изменений введено новое уголовное наказание — аннулирование водительских прав (вместо лишения) на срок от трех до пяти лет. По его словам, восстановить удостоверение можно только после истечения четырехлетнего периода с момента принятия окончательного решения. При этом нужно будет повторно сдать экзамен на получение водительских прав и пройти Антиалкогольную или антинаркотическую пробационую программу.

Сырбу также отметил, что решением властей из Уголовного кодекса исключены штрафы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения или в состоянии опьянения, вызванного другими веществами.

"Речь идет о статье 264/1 Уголовного кодекса, которая на данный момент предусматривает штраф с лишением управлять автомобилем. Когда вступят новые изменения (после публикации в Официальном мониторе), наказание в виде штрафа исключается, и вводится неоплачиваемый труд в пользу общества и аннулирование права управлять транспортным средством", — сообщил Сырбу.

Ранее власти Молдовы обсуждали вопрос о том, чтобы водители-нарушители в качестве наказания за езду в пьяном виде работали в морге или на кладбище, однако пока эти поправки в местное законодательство не утверждены.

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Сырбу объяснил поправки, которые парламент принял в Кодекс о правонарушениях. По его словам, за управлением автомобилем в нетрезвом виде водителя лишают прав на срок до 12 месяцев. Если человек повторно нарушает ПДД, то за руль он не сможет сесть на срок от двух до трех лет.

"Согласно принятым парламентом изменениям, если водителя останавливают и обнаруживается, что концентрация алкоголя превышает объемы, прописанные в законе, то у него на месте изымаются водительские права", — сказал Сырбу.

Полицейский подчеркнул, что таким образом удостоверение у водителя отберут еще до решения судебной инстанции. Судьям же предстоит рассмотреть в течение максимум трех дней, правомерно это решение или нет.

Ожидается, что изменения опубликуют в Официальном мониторе страны в ближайшее время.