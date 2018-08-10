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Школа

Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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РУДН и Россотрудничество проведут курсы для учителей школ Молдовы с русским языком обучения.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Российский университет дружбы народов по заданию Россотрудничества проведет с 20 по 24 августа в Кишиневе, Бельцах и Комрате курсы повышения квалификации для педагогов образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке.

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Участники курсов получат по окончанию занятий удостоверения о повышении квалификации.

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Курсы проводятся в рамках мероприятия "Совершенствование условий для расширения русского языка в государствах-участниках Содружества Независимых Государств".

Учителя русского языка и литературы, а также другие учителя-предметники школ с русским языком обучения услышат лекции преподавателей РУДН Ирины Диневич, Светланы Зыряновой, Дмитрия Дивакова, Алексея Новикова, Марины Олейниковой и Карины Галай.

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Теги:
курсы, школы, русский язык, учителя, РУДН, Россотрудничество, Молдова, Россия
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