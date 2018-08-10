Налоговая разбушевалась: в Кишиневе выписывают штрафы в тысячи долларов

Налоговая служба Молдовы проводит регулярные проверки и жестко наказывает за нарушение законодательства: кто попал под пристальное внимание этой структуры?

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Штрафы в тысячи долларов — сотрудники Государственной налоговой службы Молдовы совместно с представителями Национального инспектората по патрулированию выборочно проверили работу столичных такси.

"В 13 проверенных машинах такси налоговые инспекторы обнаружили, что у водителей не было необходимых документов на осуществление данной деятельности. По итогам проверок сотрудники ГНС составили 13 протоколов и выписали штрафы в размере 45,5 тысячи леев (2,7 тысячи долларов)", — сообщили в налоговой.

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Как пояснили в налоговой, "это обычная операция по проверке таксистов". Подобные меры проводятся регулярно.