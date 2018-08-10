Что будет, если Додон повторно отклонит продажу Республиканского стадиона

Депутат парламента Молдовы пояснил дальнейшую процедуру после того, как президент страны отказался одобрить закон о передаче участка земли в центре Кишинева американскому посольству.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отклонил Закон о передаче участка Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США и вернул его в парламент, если депутаты повторно проголосуют за эту инициативу, а глава государства еще раз не промульгирует это решение, то может быть констатирована невозможность лидера страны временно исполнять свои обязанности, заявил Sputnik депутат парламента Сергей Сырбу.

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"По процедуре, если президент отказался в промульгации закона (от лат. promulgatio — оглашение), то парламент должен пересмотреть его — депутаты могут принять предложение главы государства или отклонить и переголосовать закон. Сессия парламента начинается с 3 сентября. Поэтому с этого времени депутаты могут пересмотреть это решение", — сказал Сырбу.

Он отметил, что пока рано говорить о том, как проголосуют депутаты. "Как будем действовать — комиссия еще не решила. Но я не исключаю, что парламент откажет в запросе президента и переголосует этот закон", — добавил парламентарий.

Депутат пояснил, что в этом случае глава республики обязан утвердить закон.

"Вторая непромульгация может повлиять не на отстранение от должности (это неправильная формулировка с юридической точки зрения), а на процедуру констатации невозможности президента временно исполнять свои обязанности. Тогда спикер парламента может промульгировать этот закон", — добавил Сырбу.

Он пояснил, что с подобным вопросом может обратиться в Конституционный суд премьер, спикер парламента или депутаты.

"Это по процедуре, но, как конкретно мы будем действовать, пока еще рано говорить, так как парламент находится вне сессии", — сказал собеседник.

По его словам, дату первого пленарного заседания установит парламентское бюро исходя из повестки.

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"Заседания обычно начинались в конце сентября, но исходя из того, что в этом году сессия будет длиться до 30 ноября (именно тогда истекает мандат действующего парламента — ред.), и чтобы все успеть, не исключаю, что сессия может начаться даже в середине сентября или раньше", — пояснил депутат.

К слову, по аналогичной процедуре в обход президента были приняты уже несколько решений — в частности утверждены поправки в Кодекс о телевидении и радио, а также проведены перестановки в кабмине.

Ранее парламент утвердил проект, предполагающий продажу спортивной арены США под строительство нового здания посольства этого государства в Молдове. Таким образом, офис американского диппредставительства в Кишиневе разместится на площади в пять с лишним гектаров и войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире. Додон отказался промульгировать этот закон, отметив, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы.

Республиканский стадион располагается в самом центре молдавской столицы по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара.

Парламент решил передать этот участок на возмездной основе по рыночной стоимости. При этом, сколько точно государство планирует выручить в результате этой сделки, не указали ни в самом документе, ни объявили в рамках заседания парламента. Как отмечено в тексте проекта, правительству предстоит определить стоимость этого объекта недвижимости, вести переговоры по цене и подписать договор купли-продажи.