Премьер Молдовы потребовал принять меры в связи с крайне заразным вирусом

Глава правительства Молдовы потребовал принять срочные меры во избежание распространения очень заразной болезни, выспышка которой зарегистрирована в стране.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип потребовал, чтобы министерство здравоохранения, труда и социальной защиты приняло срочные меры для устранения очага кори, подтвержденный на территории республики и избежать распространения этого вируса.

© Sputnik / Игорь Онучин Крайне заразная болезнь распространяется в Молдове

Вспышка заболевания корью зарегистрирована в детском лагере отдыха в селе Морений Ной Унгенского района. Всего вирусом заражены 20 детей: восемь — жители села Бешгиоз, по четыре человека из сел Копчак и Казаклия Чадыр-Лунгского района, один случай заболевания зафиксирован в Вулкэнештском районе и три — в Унгенском.

По данным Минздрава, из 20 заразившихся детей прививки были сделаны только троим — по одной дозе вакцины от кори, что недостаточно.

Премьер потребовал оказать детям специализированную медпомощь, а также обратиться в правоохранительные органы для инициирования расследования, чтобы установить обстоятельства возникновения очага вирусного заболевания и лиц, виновных в произошедшем.

Эта болезнь в шесть раз заразнее гриппа. Больше всего уязвимы дети: от рождения и до 17 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем, после чихания, кашля, даже простого контакта с инфицированным.

Первый признак болезни — высокая температура, которая длится до недели. Через три-четыре дня после начала жара появляются кожные высыпания. Самое опасное осложнение, от которого умирают чаще всего, — это пневмония.