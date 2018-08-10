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Детская площадка. Архивное фото

Скандал в лагере отдыха Trandafirul под Кишиневом обрастает новыми деталями

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Ответственные за расследование случая избиения 13 детей в лагере отдыха Trandafirul предоставили интересные подробности.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы намерено проверить работу всех детских лагерей отдыха в стране. Такие меры ведомство предпринимает в связи со случаем избиения 13 детей в возрасте от 11 до 15 лет в лагере отдыха Trandafirul столичного пригорода Вадул-луй-Водэ. В связи с этим инцидентом в пятницу состоялось заседание правительственной комиссии.

Кулак
CC0 / Pixabay / Pavlofox
Кошмар под Кишиневом: над детьми издевались в лагере отдыха

Ранее в полиции сообщили, что детей на базе оставили под присмотром подростков 16-17 лет, которые после того, как распили алкогольные напитки, прибегли к агрессивным действиям по отношению к воспитанникам лагеря. Информацию об инциденте правоохранительные органы получили 8 августа.

Что предприняли власти?

По словам госсекретаря Минобразования Анжелы Кутасевич, министерство отреагировало 9 августа на появившуюся в СМИ информацию о произошедшем в летнем лагере отдыха, где двое несовершеннолетних вожатых избили 13 детей.

"Предприняты следующие действия: запросили объяснения по поводу действий местных специализированных органов в Яловенах и в Хынчештах, которые выдали путевки в этот лагерь отдыха. Проверили документы о покупке билетов, о соблюдении процедуры закупок, а также условия проведения конкурса и выполнения всех условий, прописанных в законодательстве и контрактах", — сказала госсекретарь.

Детская площадка
© Sputnik / Раду Прока
Власти Молдовы срочно провели проверку в лагере, где издевались над детьми

Она отметила, что ранее по поводу этого же лагеря представители инспектората полиции столичного сектора Чеканы уже получали обращения, первое из которых поступило 23 июля.

"Исходя из объяснений управления образования в Хынчештах установлено, что 8 августа их уведомили родители воспитанников лагеря о случаях физического насилия над детьми. В управлении приняли решение срочно отправить туда своего сотрудника. Прибыв на место, факты подтвердились, и было принято решение приостановить пребывание группы и отправить детей в Хынчешты на автобусах", — рассказала Кутасевич.

Недоступный лагерь отдыха и антисанитария

Она отметила, что решила лично побывать в этом лагере отдыха с внеплановой проверкой, чтобы ознакомиться с ситуацией, но прибыв на место, ее не пустили на территорию базы. Аргумент был такой: это частная собственность. После долгого ожидания чиновница все-таки попала на территорию лагеря и проинспектировала жилые комнаты, кухню, санитарные блоки и душевые кабины.

"Абсолютно возмущена увиденным — плачевное состояние с точки зрения гигиены, неубранный мусор, антисанитарные условия. Исходя из этого деятельность лагеря должна была быть приостановлена еще до этого инцидента. Сегодня каждая структура, ответственная за отдых детей, представила предварительные результаты расследования", — сказала госсекретарь.

Кутасевич отметила, что провела в этот же день внеплановые проверки еще в двух лагерях отдыха, но не выявила там никаких нарушений.

Она добавила, что до 14 августа все уполномоченные ведомства должны предоставить министерству пояснительные записки, протоколы и весь необходимый пакет документов для решения ситуации в лагере отдыха Trandafirul, а затем обобщенная информация будет передана в госканцелярию и премьер-министру.

Как работал этот лагерь?

Кутасевич отметила, что "этот детский лагерь работал на основе документов, которые соответствовали требованиям конкурса".

"У них было разрешение на деятельность, санитарно-эпидемиологическая авторизация, разрешения от Национального агентства продовольственной безопасности", — пояснила госсекретарь.

По ее словам, лица, ответственные за приобретение путевок в лагерь, сообщили, что им были предоставлены все необходимые документы, и на месте все было в порядке. В то же время руководству базы отдыха дали рекомендации по улучшению ситуации на объекте.

Чезара Корниенко
© Sputnik /
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Что еще удивило Минобразования?

Кутасевич подчеркнула, что каждое нарушение, выявленное на территории лагеря Trandafirul, будет рассматриваться отдельно, а ответственные лица будут наказаны. Предстоит выяснить действительно ли на работу вожатыми были наняты несовершеннолетние лица. Как отметила чиновница, на входе в лагерь она видела каких-то подростков и, как ей рассказал охранник базы, — это были вожатые, которые ждали пока администрация лагеря выплатит им зарплату. "На первый взгляд им действительно было по лет 16-17. Но мне не удалось с ними поговорить, так как они убежали ", — сказала госсекретарь.

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Представитель Минобразования сообщила, что принято решение о проведении проверок во всех летних лагерях, которые еще продолжают работать.

"На следующей неделе будут созданы смешанные комиссии, которые займутся проверкой условий, в которых отдыхают дети в летних лагерях. Постараемся проверить все базы отдыха", — заключила госсекретарь.

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Теги:
избиение детей, Trandafirul, вожатые, детский лагерь отдыха, проверки, дети, нарушения, Анжела Кутасевич, Вадул-луй-Водэ, Молдова, Кишинев, Общество
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