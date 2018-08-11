Кишинев, которого еще нет — опубликованы редкие фотоснимки

В социальных сетях появились фото масштабного строительства — как росла и хорошела столица Молдовы

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Один из самых живописных и густонаселенных районов Кишинева, Рышкановка, долго оставался неосвоенной территорией за пределами города. Однако население столицы стремительно росло, кишиневцы нуждались в новых квартирах. Первые многоэтажные дома здесь начали появляться в конце 50-х годов прошлого века. А в семидесятых развернулось маштабное строительство по проектам лучших архитекторов СССР.

В Facebook опубликованы редкие фотографии, которые показывают, как застраивалась так называемая "верхняя Рышкановка" — в районе улицы Карла Маркса, нынешней улицы Мирон Костин.

Здесь были построены такие сооружения, имеющие общегородское значение, как магазин "Грэдина Молдовей", на котором тестировались новые технологии снабжения города продовольствием, магазин "Океан". На фотоснимках видна часть улицы Карла Маркса, примыкающая к улице Николая Димо.

На месте нынешней Рышкановки располагался аэродром.

Будущий парк — ныне "парк афганцев", где расположен мемориал памяти уроженцев Молдовы, павших во время войны в Афганистане.