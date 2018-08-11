Лянка Грыу побывала на родной земле и поделилась эмоциями в соцсетях

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В разгар летней жары в Кишинев приехала погостить известная российская актриса Лянка Грыу. Недавно она закончила съемки в новом сезоне телесериала "Тест на беременность" на российском Первом канале и решила навестить дедушку, который отмечает в этом году юбилей.

"Прилетела в Молдавию, навестить любимого дедушку. В этом году ему исполняется 80. Это такое счастье — быть безусловно любимой", — написала актриса в Instagram.

В Кишиневе актриса посетила популярный бар и встретилась со своими родственниками, братом и сестрой.

Звезда телеэкрана приезжает в Молдову каждый год. В прошлом году она побывала в скальном монастыре Старого Орхея: "Бывает такое, когда понимаешь, что надо просто купить билет и ехать. Не раздумывая. Просто потому, что один раз живём!" — написала тогда Лянка Грыу.

Лянка Грыу родилась 22 ноября 1987 года в Москве. Ее отец — Георге Грыу, молдавский актёр. Мать — актриса Стелла Ильницкая. Родители расстались, когда Лянка была ещё ребёнком, и отец больше не поддерживал связь с семьёй. В СМИ появлялись публикации о том, что Грыу долгие годы страдает алкоголизмом и ведет бродяжнический образ жизни.

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