Дело об избитых детях: администратор лагеря арестован на 30 суток

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Администратор лагеря "Trandafir" в Вадул-луй-Водэ, где двое нанятых воспитателей избили детей, арестован на 30 суток, сообщает телеканал Publika.

По словам прокуроров, пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемый несколько часов не пускал на территорию лагеря родителей, которых дети попросили о помощи.

© Sputnik / Владимир Федоренко Скандал в лагере отдыха Trandafirul под Кишиневом обрастает новыми деталями

Напомним, что в детском лагере отдыха "Trandafir" детей в возрасте от 11 до 15 лет оставили под присмотром подростков 16-17 лет, которые напились и впоследствии избили воспитанников. После уведомления местных органов власти о случившемся было созвано заседание, в ходе которого было принято решение приостановить деятельность этого лагеря.

Столичная полиция вместе с прокуратурой возбудили на двух вожатых лагеря и его администратора уголовное дело.