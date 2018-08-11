Школьное расписание могут пересмотреть: учащимся готовят сюприз

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Детям в Кишиневе могут поменять школьное расписание, сдвинув начало уроков на более позднее время. Об этом заявили в управление образования, молодежи и спорта муниципия.

Руководство управления тревожит, что дети в массовом порядке опаздывают на уроки из-за того, что отправляются в школу как раз в час пик, когда пассажирский общественный транспорт загружен сильнее всего.

© Sputnik / Alexander Kryazhev Сколько школ закрылось в Молдове за последние 7 лет

Однако решение еще не принято — его предстоит тщательно обсудить. Отмечается, что перенос начала уроков на более позднее время приведет к тому, что и заканчиваться занятия будут позднее. А это означает, что у детей останется меньше времени для отдыха и внеклассной подготовки.

Согласно исследованию, которое было проведено в 145 школах, из-за проблем с транспортом и по другим причинам постоянно опаздывают на уроки более трех тысяч учеников. Еще пять тысяч, напротив, приходят на уроки гораздо раньше начала занятий.

В большинстве школ Кишинева занятия начинаются в 8.30 утра. Ежедневно почти 24 тысячи детей добираются до школы на общественном транспорте, а еще 15 тысяч — на автомашинах родителей.