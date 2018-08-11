Сто падающих звезд в час — в ночь на 12 августа не забудьте загадать желание

В небе над Молдовой метеорный поток Персеиды прекрасно виден, а погода обещает быть ясной.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Это будет настоящее световое представление — в ночь на 12 августа в небе над Молдовой достигнет пиковой интенсивности метеорный поток Персеиды.

Персеиды радуют жителей Молдовы каждый год, в августе, это один из самых заметных и красивых звездопадов. В атмосфере Земли в эти дни сгорают тысячи мельчайших частиц хвоста кометы кометы Свифта-Таттла, которая приближается к нашей планете примерно раз в 135 лет.

Персеиды 2018

В ночь с 12 на 13 августа наблюдаем самый популярный звездопад года! https://t.co/0LiifaqhRu pic.twitter.com/p2LbsVvMl4 — Планетарий (@tvoyplanetary) 10 августа 2018 г.​

Последний раз комета приближалась к Земле в 1992 году, но через ее хвост, который протянулся на миллионы километров, наша планета проходит ежегодно. В эти дни в небе можно увидеть до ста падающих звезд в час.

В 2018 году интенсивность Персеид будет не так высока, как обычно, однако астрономы говорят, что из-за новолуния его будет видно лучше.