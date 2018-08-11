Таможенная служба объяснила причину очередей на КПП "Паланка" и "Тудора"

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. После многочасовых транспортных очередей на пунктах перехода границы "Паланка" и "Тудора", которые наблюдались утром в субботу, Таможенная служба Молдовы выступила с разъяснением ситуации.

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"Очереди на таможенных постах возникли в результате проблем в информационной системе таможенной службы Украины, — говорится в сообщении. — База данных украинских партнеров не функционировала приблизительно с 22:00 до 09:15 утра субботы, 11 августа, поэтому украинские коллеги были вынуждены прибегнуть к ручной обработке необходимых процедур, что заняло продолжительное время".

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Скопление машин на таможенном посту "Паланка" начало формироваться около 4 часов утра. Некоторые автомобили были перенаправлены на пост "Тудора" для ускорения прохода границы.

О напряженности ситуации можно судить по тому факту, что в пиковые часы (с 9 до 10 часов утра) при обработке в ручном режиме через границу на КПП "Паланка" проходили не более 45 автомобилей в час, в то время как в нормальной обстановке за это время удается пропустить 65-70 автомобилей.

Очереди начали сокращаться, начиная с 10 часов утра и к настоящему времени все КПП работают в нормальном режиме, отмечает Таможенная служба.

Молдавские таможенники напоминают, что в декабре 2018 года ожидается ввод в эксплуатацию нового совместного КПП "Паланка", который займет площадь около 2,6 гектара и позволит существенно увеличить пропускную способность этого пункта. Здесь будут функционировать два трека для осмотра легковых автомобилей, два для грузовиков и один для автобусов.