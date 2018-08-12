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Певец Филипп Киркоров

Бессарабские предки Киркорова – миф или реальность

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (311)
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Кем приходятся знаменитому певцу его однофамильцы, похороненные в Кишиневе?

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik, Нику Гончар. Тридцать лет назад Филипп Киркоров, ныне народный артист России и Молдовы, а тогда еще начинающий исполнитель, начал гастролировать вместе с кишиневским ВИА "Екоу" под руководством известного композитора Петре Теодоровича.

Певец Филипп Киркоров
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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И хотя до начала этого сотрудничества в послужном списке Киркорова, если верить открытым источникам, уже были выступления в Ленинградском мюзик-холле и гастроли в составе этого коллектива в Берлине, во всемирно известном шоу театра "Фридрихштадтпаласт", — тем не менее сам артист сегодня называет местом начала своего большого творческого пути именно Молдову и Кишинев.

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Но Молдова, возможно, играет заметную роль в биографиях не только Филиппа Бедросовича, но и всего его рода. Известно, что Киркоровы — этнические армяне. Дед певца, Филипп, изначально носил фамилию Крикорян. Он был эвакуирован в Болгарию во время этнической катастрофы в Османской империи. Эта трагедия вот уже много лет именуется холокостом или геноцидом армян. Сын Филиппа Крикоряна, будущий отец звезды российской эстрады, Бедрос еще в раннем возрасте сменил фамилию на "Киркоров". По словам Филиппа Киркорова, его отец так поступил только потому, что это было единственным условием поступления в болгарскую школу.

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Но, если вариант "Киркоров" появился только благодаря отцу популярного исполнителя, то историкам, возможно, еще предстоит поломать голову над загадкой того, являются ли родственниками знаменитой семьи… те Киркоровы, чей прах захоронен в Кишиневе.

Некогда "магала", расположенная между Чуфлинским храмом и Долиной роз, была окраиной города. С нынешним временем ее связывают два явления. Первое — за последние 100 лет там также находятся преимущественно частные дома. Второе — старинное кладбище с часовней, принадлежащей сегодня Армянской апостольской церкви. Сам некрополь изначально был католическим, хоронили там местных поляков, традиционно исповедующих "латинскую веру". Позже часть погоста стала местом погребения этнических армян, чья община была одной из самых многочисленных и влиятельных едва ли не с того времени, когда в документах впервые был упомянут Кишинев.

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Именно здесь, как сообщает исследователь истории Кишинева Федор Евстигнеев, можно найти надгробия с фамилией Киркоров, и, логично предположить, все эти усопшие были членами одной семьи.

Вот эти имена:

Карабет Сергеевич Киркоров,

Дельвета Хампарциновна Киркорова,

Елизавета Карабетовна Киркорова,

Степан Карабетович Киркоров.

Евстигнеев приводит и другие сведения о Киркоровых в Бессарабии:

Певец Филипп Киркоров
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Иосиф Григорьевич Киркоров был директором Кишиневского училища виноделия, где также заведовал винодельческой опытной станцией, а также управляющим Кокорозенской (в селе Кукурузень, существует и сегодня — ред.) сельскохозяйственной школой в Оргеевском уезде. Он служил гласным (то есть, членом — ред.) Кишиневской городской думы (1909-1913). Иосиф Киркоров окончил Кишиневское реальное училище в 1882 году, а также Петровско-Разумовскую земледельческую академию.

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Адвокат Григорий Карабетович Киркоров — выпускник 1894 года Кишиневской первой мужской гимназии, а затем и юридического факультета, также был гласным Кишиневской городской думы, причем, в тот же период, что и его родственник, работал присяжным поверенным в столице губернии.

Кстати, сам Филипп Бедросович нередко заявлял, что в Молдову приезжает как к себе домой. Может быть, именно он и знает тайны своих бессарабских предков, но из скромности не хочет рассказывать об этом всему миру?

Тема:
Узнай Молдову! (311)

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Теги:
армяне, Бедрос Киркоров, Киркоров, Филипп Киркоров, Болгария, Молдова, Россия, Кишинев
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