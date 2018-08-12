В Тирасполе "заражают" паркоманией

Необычному явлению в городе Тирасполь уже второй год, и с каждым разом оно привлекает в свои ряды все больше полклонников.

ТИРАСПОЛЬ, 12 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Уже второй год подряд в парке "Победы" в городе Тирасполь в выходные проводятся различные развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Это явление получило название клуб выходного дня "Паркомания", и его почитателями становятся все больше горожан.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Когда ж на море: кот спасается от жары в ведре с водой под песню Антонова

"Лето — на то и лето, чтобы гулять, играть, рисовать и делать как можно больше дел на свежем воздухе. Увлекательные мастер-классы в парке культуры и отдыха "Победа" помогут родителям оторвать детей от игрушек и мультиков и займут ребят приятными полезностями", — говорят организаторы — сотрудники управлении культуры городской администрации.

Как писал ранее Sputnik, каждые выходные в течение всего лета администрация проводит различного рода мероприятия для того, чтобы выходные прогулки по парку для горожан стали особо запоминающимися, а отдых культурно насыщенным.

В этот уикенд также не забыли о развлечении местных жителей. На треугольной сцене Парка культуры и отдыха "Победа" в субботу каждый желающий мог проявить свои творческие способности и научиться мастерить игрушки из бумаги и бижутерию из подручных материалов.

Сегодня, 12 августа в то же время горожане, особенно младшее поколение, приглашаются на игровую программу с веселыми и озорными клоунами.

На все мероприятия, как обычно, вход свободный.

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