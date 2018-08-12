Президент Молдовы находится на Афоне

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится на Святой Горе Афон. Об этом глава молдавского государства сообщил в Facebook, опубликовав фотографию, где он вместе с командой паломников снят в порту сразу после высадки.

"Каждый год", — написал Додон в комментариях к фотографии, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

В августе 2017 года он также посетил гору Афон, побывал в монастырях и скитах этого особо почитаемого у православных христиан места.

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В марте 2018 года Игорь Додон побывал на Афоне с визитом, где принял участие в создании международной организации "Друзья православия".