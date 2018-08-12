Премьер-министр требует быстро уничтожить очаг опасной инфекции в Молдове

Из 20 зараженных детей только трое были вакционированы и то лишь одной дозой вакцины.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип потребовал от Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты предпринять срочные меры для ликвидации подтвержденного очага распространения кори на территории Молдовы, сообщает управление по связям и протоколу правительства.

© AP Photo / Tom E. Puskar Держаться больше нет сил: корь прорвала границы Молдовы

Вспышка кори зафиксирована в детском лагере отдыха, который организовала в селе Морений Ной Унгенского района одна из религиозных организаций. В итоге оказались заражены 20 детей, в основном из населенных пунктов Гагаузии — восемь детей из села Бешгиоз, по четыре ребенка из сел Копчак и Казаклия, один случай заболевания корью зарегистрирован в районе Вулканешты и три — в Унгенском районе.

По информации министерства здравоохранения, из 20 инфицированных детей только трое были привиты, и то получили лишь по одной дозе вакцины, что недостаточно для того, чтобы предотвратить заболевание.

Премьер потребовал обеспечить детям все необходимое лечение, а также обратился к правоохранительным органам, чтобы выяснить обстоятельства возникновения очага инфекции и наказать виновных.