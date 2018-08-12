Еще одного пострадавшего в ДТП под Калугой перевозят в Кишинев

Состояние мужчины стабилизировалось, его будут лечить в кишиневской больнице.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Еще одного пострадавшего в ДТП в Калужской области доставят сегодня в Молдову.

Состояние 20-летнего молодого человека стабильное, врачи решили, что его возможно транспортировать в Кишинев. На родину мужчину доставят медики SMURD на поезде. Дальнейшее лечение он будет проходить в Институте скорой помощи в Кишиневе.

Ранее в Молдову были доставлены четверо пострадавших, трое остаются в госпитале в России, их состояние не позволяет обеспечить перевозку пациентов в Молдову, говорят российские медики. Один из пострадавших все еще находится в коме.

ДТП в Калужской области произошло 4 августа, в результате столкновения микроавтобуса с другим автомобилем погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, еще восемь наших соотечественников пострадали.