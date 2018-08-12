Пьяный инструктор попался патрулю под Кагулом на служебной машине автошколы

Когда учишь других водить автомобиль, стиль "пьяного мастера" здесь точно не годится.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Нетрезвый автомобилист попался экипажу патрульной полиции на дороге под Кагулом. Особый интерес полицейских вызвал тот факт, что на машине была нанесена реклама и логотип автошколы. А мужчина за рулем предъявил удостоверение… инструктора школы по вождению.

Недалеко от Кагула инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль с маркировкой автошколы. В машине находилась женщина и 53-летний житель города Вулканешты. Он предъявил инспекторам удостоверение, которое свидетельствует, что мужчина является инструктором автошколы, может проводить инструктаж и обучать вождению автомобиля.

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Во время беседы полицейские в буквальном смысле слова почуяли неладное — от мужчины несло перегаром. Ему предложили "подышать в трубочку", в результате аппарат показал, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,76 мг/л алкоголя.

Ученица была немедленно удалена из-за руля автомобиля, а урок "пьяному мастеру" пришлось прервать.



