В Испании на статуе XII века нарисовали кошачью морду: что бы это значило

Иван N. Бурзум, дежурный по рубрике Утро с нами!"

Курьезный случай произошел в испанском соборе Сантьяго-де-Компостела: статуи святого нарисовали кошачьи усы. Сам факт по себе, конечно же, ужасный. Это чистейшей воды вандализм, но усы имитируют сценический грим барабанщика группы Kiss Эрика Сингера. Тот, кто первым обнаружил сходство, предположил, что акт вандализма — это дело рук поклонников Kiss, отмечают испанские СМИ.

Испанские правоохранительные органы на официальной странице в Twitter попросили граждан о помощи в поиске вандалов. Им грозит штраф в размере 150 тысяч евро.

Vandal turns 12th-century cathedral statue into Kiss drummer Eric Singer using marker pen https://t.co/g4fjoSLDm0 — John McAllister (@JohnMcA55356565) 12 августа 2018 г.

​

"Собор Сантьяго — это объект мирового наследия. Он принадлежит нам всем. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и гражданственности, данный акт вандализма является преступлением,- говорится в сообщении.

И в полиции совершено правы: зачем разрисовывать статуи, которые никакого отношени не имеют к группе Kiss. Ну а если вы не знаете, что это за группа, вот наш музыкальный ликбез. Впрочем, эту композицию слышали и знают многие. Доброго всем утра! Любите друг друга, берегите планету и памятники архитектуры.

Утро с нами! Начните свое идеальное утро со Sputnik. Лучшая подборка позитивных новостей, вирусного видео, приколов, песен, красивых фото и полезной справочной информации. Также читайте интервью со знаменитостями и не только.