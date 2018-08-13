Пятый пострадавший в ДТП в Калуге прибыл в Молдову: фото и видео встречи

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В Молдову вечером 12 августа на поезде Москва-Кишинев прибыл пятый пострадавший в ДТП под Калугой. Двадцатилетнего мужчину в поездке сопровождали сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

На перроне железнодорожного вокзала Кишинева его встречали спасатели и врачи скорой помощи. Пациенту была оказана вся необходимая помощь.

Экипаж SMURD доставил мужчину в больницу Института скорой медицинской помощи в столице, где он будет проходить лечение.

Ранее в Молдову были доставлены четверо пострадавших, трое остаются в госпитале в России, их состояние не позволяет обеспечить перевозку пациентов в Молдову, говорят российские медики. Один из пострадавших все еще находится в коме.

ДТП в Калужской области произошло 4 августа, в результате столкновения микроавтобуса с другим автомобилем погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, еще восемь наших соотечественников пострадали.