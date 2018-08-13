Наживались на детях: еще один "подпольный" лагерь отдыха закрыт в Кишиневе

Вместо воспитателей за детьми, как и в Вадул-луй-Водэ, следили два юнца без всяких документов.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Еще один "подпольный" летний лагерь отдыха для детей от 4 до 16 лет был обнаружен офицерами Службы по расследованию экономических правонарушений Генинспектората полиции.

Лагерь, который ловкие хозяева открыли в подвале спортивного зала в столичном секторе Рышкановка, действовал с нарушением всех действующих норм, прежде всего санитарных, сообщает полиция.

В ходе расследования выяснилось, что пищевые продукты, предназначенные для детского питания, были приобретены без документов происхождения и сертификатов, из разных торговых точек и даже из уличных киосков.

© Sputnik / Владимир Федоренко Скандал в лагере отдыха Trandafirul под Кишиневом обрастает новыми деталями

Вместо положенного по штату дидактического персонала за детьми "приглядывали" двое молодых людей, в том числе несовершеннолетний — одному из них едва исполнилось 18, а другому — 16 лет. Мало того, что у них не было и не могло быть дипломов о педагогическом образовании — с ними даже не был заключен индивидуальный трудовой договор.

Также полицейские установили, что комнаты, в которых разместили детей, не были обустроены надлежащим образом и не соответствовали санитарным нормам. Кроме того, детей принимали в лагерь без медицинских справок — и это на фоне вспышки кори, которая зафиксирована в Молдове.

Деятельность лагеря была прекращена полицией. Правоохранительные органы выясняют лиц, ответственных за нарушение законодательства и меру ответственности каждого из них.

Проверки в детских лагерях отдыха начались после того, как 8 августа в детском лагере отдыха "Trandafirul" были избиты дети в возрасте от 11 до 15 лет. Более десятка детей находились под присмотром подростков 16-17 лет, которые в пьяном виде устроили настоящую потасовку в лагере. Тогда на двух вожатых и администратора лагеря было заведено уголовное дело.