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Общественный транспорт

Повысят ли тариф на проезд в общественном транспорте в Кишиневе

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Когда грозит подорожание: власти Кишинева обсуждают возможность пересмотра тарифа на проезд в столичном общественном транспорте.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Кишиневские власти обсудили на еженедельном заседании муниципальных служб работу общественного транспорта. Глава генерального управления общественного транспорта и дорожного сообщения Виталие Бутучел рассказал о работе маршрутных такси в столице, а также о том, как в городе можно решить транспортные проблемы.

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"В начале 2014 году на 65 муниципальных маршрутах работали тысяча 750 единиц микроавтобусов. Согласно решению мунсовета того года были аннулированы 10 маршрутов, которые примерно на 90% повторяли следование троллейбусов и автобусов. Другие маршруты микроавтобусов перенаправили с центральных улиц на второстепенные, чтобы избежать повторения следования крупногабаритного транспорта", — сообщил Бучел.

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По его словам, эти изменения привели к увеличению доходов Управления электротранспорта Кишинева на 35-40%, а городского автобусного парка — на 15%.

"Тариф на проезд в три лея был введен в 2006 году на основе решения мунсовета. На протяжении 2010-2018 годов несколько раз повышались цены на топливо, комплектующие и другие материалы. Так, горючее подорожало с 11 леев 35 банов в 2010-ом до 16 леев 89 банов на данный момент", — добавил чиновник.

Как считает Бутучел, из-за роста цен на топливо в последние годы наблюдается снижение рентабельности работы микроавтобусов. "По этой причине администраторы не вкладывают в содержание и обновление парка, то есть в покупку новых машин. Из-за этого в период 2015-2018 годов с маршрута сняли свыше 800 единиц транспорта", — отметил он.

Общественный транспорт
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Еще одна проблема, с которой сталкиваются маршрутные такси, как подчеркнул глава управления общественного транспорта, — это отсутствие квалифицированных водителей.
"Администраторы маршрутов на последнем заседании на прошлой неделе предложили с 1 сентября повысить на 10% число единиц транспорта. Еще один аспект касается некорректного тарифа на проезд за один километр. На данный момент в муниципии Кишинев он составляет 15 банов", — добавил Бутучел.

Он озвучил предложения, которые могут решить проблему с общественным транспортом в Кишиневе. По его словам, "необходима дальнейшая закупка троллейбусов, в том числе, работающих автономно, и продления их маршрутов следования, включая до пригородов. К примеру, до Сынжера и других".

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"Также нужно закупить 200 автобусов для замены старых и продления их маршрутов. Предлагаем внедрить GPS системы для общественного транспорта, нанести специальную разметку для автобусов и троллейбусов на некоторых дорогах и проспектах, перейти к электронной системе оплаты проезда и, не в последнюю очередь, пересмотреть тарифы на проезд", —заключил Бутучел.

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Теги:
пересмотр тарифа, общественный траснпорт, рост тарифа, троллейбус, тариф, проезд, маршрутка, автобус, Молдова, Кишинев
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