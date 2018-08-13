Повысят ли тариф на проезд в общественном транспорте в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Кишиневские власти обсудили на еженедельном заседании муниципальных служб работу общественного транспорта. Глава генерального управления общественного транспорта и дорожного сообщения Виталие Бутучел рассказал о работе маршрутных такси в столице, а также о том, как в городе можно решить транспортные проблемы.
"В начале 2014 году на 65 муниципальных маршрутах работали тысяча 750 единиц микроавтобусов. Согласно решению мунсовета того года были аннулированы 10 маршрутов, которые примерно на 90% повторяли следование троллейбусов и автобусов. Другие маршруты микроавтобусов перенаправили с центральных улиц на второстепенные, чтобы избежать повторения следования крупногабаритного транспорта", — сообщил Бучел.
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По его словам, эти изменения привели к увеличению доходов Управления электротранспорта Кишинева на 35-40%, а городского автобусного парка — на 15%.
"Тариф на проезд в три лея был введен в 2006 году на основе решения мунсовета. На протяжении 2010-2018 годов несколько раз повышались цены на топливо, комплектующие и другие материалы. Так, горючее подорожало с 11 леев 35 банов в 2010-ом до 16 леев 89 банов на данный момент", — добавил чиновник.
Как считает Бутучел, из-за роста цен на топливо в последние годы наблюдается снижение рентабельности работы микроавтобусов. "По этой причине администраторы не вкладывают в содержание и обновление парка, то есть в покупку новых машин. Из-за этого в период 2015-2018 годов с маршрута сняли свыше 800 единиц транспорта", — отметил он.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются маршрутные такси, как подчеркнул глава управления общественного транспорта, — это отсутствие квалифицированных водителей.
"Администраторы маршрутов на последнем заседании на прошлой неделе предложили с 1 сентября повысить на 10% число единиц транспорта. Еще один аспект касается некорректного тарифа на проезд за один километр. На данный момент в муниципии Кишинев он составляет 15 банов", — добавил Бутучел.
Он озвучил предложения, которые могут решить проблему с общественным транспортом в Кишиневе. По его словам, "необходима дальнейшая закупка троллейбусов, в том числе, работающих автономно, и продления их маршрутов следования, включая до пригородов. К примеру, до Сынжера и других".
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"Также нужно закупить 200 автобусов для замены старых и продления их маршрутов. Предлагаем внедрить GPS системы для общественного транспорта, нанести специальную разметку для автобусов и троллейбусов на некоторых дорогах и проспектах, перейти к электронной системе оплаты проезда и, не в последнюю очередь, пересмотреть тарифы на проезд", —заключил Бутучел.