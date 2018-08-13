Кишинев останется без маршруток: что говорят в примэрии

Восемь маршрутов столичных микроавтобусов могут в самое ближайшее время исчезнуть с улиц Кишинева: какие маршрутки прекратят свое существование?

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Глава генерального управления общественного транспорта и дорожного сообщения Виталие Бутучел рассказал о том, какие маршруты столичных микроавтобусов могут в скором времени прекратить существование.

© Sputnik / Евгений Панасенко Повысят ли тариф на проезд в общественном транспорте в Кишиневе

По его словам, в период 2015-2018 годов с линии сняли свыше 800 единиц транспорта. Как пояснил чиновник, некоторые маршруты микроавтобусов прекратили существование, а на других наблюдается критически маленькое число единиц транспорта, поэтому они рискуют прекратить работу.

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"Речь идет о маршрутках №101, 114, 126, 154, 172, 178, 188 и 189. На 51 маршрутах на данный момент работают тысяча три единицы транспорта в сравнении с тысячью 750 в 2014 году. Число транспортных единиц продолжает снижаться", — сказал Бутучел.