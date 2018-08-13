Что известно о седьмом молдаванине, погибшем в ДТП под Калугой

Массовая авария в Калужской области забрала жизнь еще одного гражданина Республики Молдова: таким образом, в ДТП погибли семеро наших соотечественников.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Число граждан Молдовы, погибших в аварии в Калужской области, увеличилось до семи, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

"Гражданин Республики Молдова в возрасте 43 лет, пострадавший в аварии в Калужской области, скончался. Он находился в тяжелом состоянии в больнице, и ему не удалось выжить", — отметили в инспекторате.

В ведомстве пояснили, что в этот понедельник сотрудники Генинспектората отправятся в Калужскую область для организации проведения процедуры репатриации тела погибшего.

"Еще двое граждан находятся в больнице в России и продолжают лечение, пока врачи не разрешат их транспортировку",- подчеркнули в инспекторате.

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП под Калугой>>>

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.

По факту ДТП открыто уголовное дело. Всего в результате аварии погибли девять человек, семеро из них граждане Молдовы. Тела шестерых наших соотечественников доставили на Родину 9 августа. Группу из четверых пострадавших привезли в Молдову на поезде Москва-Кишинев 9 августа, еще одного 12-ого.