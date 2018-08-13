Новые правила ждут граждан Молдовы после Brexit

Некоторые эксперты считают, что граждане Молдовы не смогут получить гражданство Великобритании после того, как эта страна выйдет из состава ЕС.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Граждане Молдовы не смогут эмигрировать или свободно путешествовать по Великобритании после того, как эта страна выйдет из состава Европейского союза. Об этом Sputnik заявил декан факультета международных отношений университета политических и экономических европейских знаний имени Константина Стере Павел Мидриган.

"Великобритании нужна рабочая сила, а после Brexit изменятся правила. Все будет следовать принципу — приезжайте тогда, когда мы будем нуждаться в этом, и уезжайте, когда заканчивается ваш трудовой контракт. То есть без каких-либо перспектив получить гражданство", — сказал Мидриган.

По мнению эксперта, Великобритания выходит из ЕС, потому что больше не хочет брать на себя решение проблем государств центральной и восточной Европы, которые только пользуются преимуществами, представляемыми европейским сообществом.

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"Последняя волна вступлений в ЕС обеспокоила Великобританию. К примеру, Румыния и Болгария получают больше выгоды от статуса европейского государства. И англичане сказали: "Нет! Приложите и вы такие же усилия, как и мы. Мы приложили усилия и пошли на жертвы", — сказал собеседник.

Он отметил, что Великобритания хочет доминировать в мире наряду с США, Россией и Китаем, а в составе ЕС — это сделать невозможно.

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"Нам показалось, что нас пригласили к этому столу. Наивно думать, что последние страны, которые присоединились к ЕС, были приняты по-братски и по любви. Конечно, это неправда. В первую очередь, Евросоюз хотел расширить рынок сбыта. Это в интересах НАТО — попасть в данную зону. И нам показалось, что нас примут в демократию", — заключил Мидриган.

Великобритания выйдет из состава Европейского союза в 2019 году. С какими политическими и экономическими рисками может столкнуться ЕС после выхода из его состава Великобритании, и какова судьба граждан Молдовы, которые трудятся в этой стране? Ответы на эти вопросы можно узнать, ознакомившись с полной версией интервью на сайте Sputnik.