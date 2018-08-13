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Женщины с колясками. Архивное фото

Мамы вышли на протест: почему Минздрав Молдовы пикетировали женщины с детьми

© Sputnik / Руслан Вахаев
Общество
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Когда терпеть уже нет сил – женщины собрали подписи под петицией и передали ее в Минздрав Молдовы: чем недовольны молодые мамы?

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Несколько десятков женщин с детьми провели в понедельник акцию протеста перед зданием министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы, требуя обратить внимание на проблемы в медицинском секторе и в педиатрии, в частности.

"Обращаем внимание на две большие проблемы в системе здравоохранения Республики Молдова. В первую очередь это касается злоупотребления врачами при выписке антибиотиков детям без проведения предварительных анализов. Во-вторых, это отношение докторов к родителям", — сказала одна и участниц протеста.

По ее словам, медики часто не информируют родителей о диагнозе и о ходе лечения.

Медсестра одной из поликлиник
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"Ранее один из врачей опубликовал в соцсетях пост о проблеме назначения детям антибиотиков. В этом смысле мы, мамы, мобилизовались и подписали петицию "Стоп неправильным диагнозам, и "нет" злоупотреблению антибиотиками". Эту петицию поддержали свыше четырех тысяч человек, а в инициативную группу вошли мамы, которые столкнулись с перечисленными проблемами в столичных детских больницах", — отметила женщина.

Она подчеркнула, что в педиатрической системе не все так гладко, потому необходимы изменения и решительные шаги.

Другая участница протеста считает, что всем детям подряд ставят одни и те же диагнозы — пневмония. "У меня только родился ребенок и у него диагностировали "двустороннюю пневмонию". Сразу после родов нас госпитализировали и назначили антибиотик два раза в день", — сказала женщина, отметив, что, обратившись затем к другому врачу, им отменили это лечение.

По ее словам, в итоге выяснилось, что у ребенка и вовсе не было пневмонии. "Простыми словами — после рождения у всех детей в дыхательных путях остается амниотическая жидкость (околоплодные воды). В течение определенного периода дыхательные пути очищаются. В нашем случае пневмонии не оказалось, а было достаточно просто несколько дней подождать, то есть мы зря получали антибиотики", — добавила женщина, рассказав, что спустя полгода ребенку в больнице опять поставили такой же диагноз и назначили лечение, однако затем пневмония не подтвердилась.

Работа прививочного кабинета детской поликлиники
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Протестующие женщины обратили внимание Минздрава на то, что нельзя делить детей на своих и на чужих. "Все дети наши, потому что мы — граждане Молдовы, и мы живем в этой стране… Хотелось бы, чтобы Минздрав нас услышал, чтобы врачи не принимали участие в грязном бизнесе на детях. Нельзя назначать антибиотики, когда нет соответствующих показаний. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, ведь они — наше будущее. Хочется жить в этой стране и лечить детей здесь, а не ездить для этого за границу. Ведь у нас есть компетентные врачи", — отметила одна из участниц акции протеста.

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Ранее врач-педиатр Михай Стратулат написал на своей странице в Facebook, что в муниципальной клинической больнице №1 на улице Сергея Лазо и в муниципальной клинической больнице №1 на Виадуке "занимаются не медициной", а ставят всем пациентам подряд один и тот же диагноз — пневмония, и сразу же назначаются антибиотики. По его словам, "делается это из-за того, что финансирование больниц зависит от того, сколько пациентов госпитализировано". Премьер страны Павел Филип поручил разобраться с этим случаем. Минздрав создал специальную комиссию.

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