Решение примэрии: общественный транспорт в Кишиневе будет ездить иначе

Маршрутки в молдавской столице будет следовать иначе: кишиневские власти объяснили причину подобных изменений.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Движение транспорта с 14 августа по 16 сентября по улице 31 Августа 1989 года на участках улиц Тигина-Болгарская и Болгарская-Армянская ограничат из-за проведения работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей.

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В связи с этим общественный транспорт будет ездить иначе.

Маршрутные такси №101 будут следовать с улицы 31 Августа 1989 года по улицам В. Александри, Букурешть и далее по установленному ранее маршруту.

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Микроавтобусы №103 будут ездить с улицы 31 Августа 1989 года по улице Армянская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному ранее маршруту.