Русское Приднестровье расскажет о себе России

В Приднестровье презентовали проект о взаимосвязях России и Приднестровья, который, по мнению авторов, сможет объяснить, что из себя представляет Приднестровье, чем живут русские приднестровцы, и какими их видят приезжие.

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье стартовал цикл информационно-аналитических телепередач под названием "Русское Приднестровье". О целях проекта корреспонденту Sputnik рассказала один из организаторов, председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

"Проект призван рассказать о месте России в Приднестровье, как живут в регионе, в том числе российские соотечественники, — обо всем, что связано с Приднестровьем и русским миром в регионе", — отметила она.

Всего предполагается выпустить пять программ. Первая станет презентационной, где по большей части будут выступать люди, имеющие вес в регионе, представляющие исполнительные, законодательные органы власти. Второй выпуск будет посвящен социально-экономическим вопросам, далее – теме истории, культуры и безопасности, где появятся уже и простые граждане, люди разных профессий и социального статуса, в том числе случайные прохожие.

© Sputnik / Sergey Kuznecov В Приднестровье вспомнили о миссии миротворцев

"Нам интересно показать также мнение обычных людей, живое, настоящее, может, не всегда политкорректное. У нас выступят и те, кто родились и живут в Приднестровье, и те, кто однажды приехал сюда и остался навсегда, и те, кто приезжает в санатории к нам отдыхать", — пояснила Кохтарева.

По плану авторов, выходить в эфир очередная серия будет в конце каждого месяца. Создатели также надеются на то, что их продукция будут представлена не только на местных каналах, а получит широкое распространение за пределами региона, в том числе благодаря интернет-сети.

"Надеемся, получится продвинуть наш проект. Потому что главная его цель – рассказать России о Приднестровье. Это то, о чем говорят в последнее время, что в России очень мало знают про Приднестровье. А если знают, то урывками и иногда не совсем верно и полно. Хотим изменить эту ситуацию", — подчеркнула автор.

Финансовую поддержку проекту оказывает правительство Москвы.