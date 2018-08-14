Спецоперация полиции: что произошло в Молдове

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию проводит спецоперацию: на дороги республики вывели специальные автомобили —"капканы", которые займутся выявлением нарушителей ПДД.

"Сегодня Национальный инспекторат по патрулированию проводит комплексную операцию по соблюдению правил дорожного движения, выявляя водителей, которые превышают скоростной режим. Машины-"капканы" размещены на трассе Кишинев-Оргеев", — сообщили в инспекторате.

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На севере страны, как предупредили в ведомстве, на трассе Бельцы-Фалешты полиция проверит, пристегивают ли водители ремни безопасности.

"Машины-"капканы" размещены на трассах M15, R6 и улице Н.Йорга в Бельцах", — добавили в инспекторате.

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Ранее в ведомстве пояснили, что цель этих мер заключается в снижении числа ДТП, которые происходят по причине превышения скорости. Национальный инспекторат по патрулированию будет ежедневно оповещать о месте дислокации таких спецмашин.