Жара атакует: власти Молдовы мобилизовали спасателей

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в период с 14 по 16 августа.
На время сильной жары сотрудники генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) вновь устанавливают палатки в помощь жителям в разных регионах страны.
Реабилитационные пункты появятся в пяти секторах Кишинева, а также в Бельцах, Комрате и Кагуле. Ежедневно палатки будут доступны с 11.00 до 18.00, когда жара особенно сильна.
Ожидается, что максимальная температура воздуха поднимется до 33-34 градусов по Цельсию.
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В Кишиневе эти пункты разместят по следующим адресам:
— на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";
— в центре, у Центрального рынка;
— на Рышкановке, близ перекрестка Московского проспекта и улицы Матея Басараб;
— на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;
— на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.
В этих пунктах люди смогут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости измерят гражданам давление и окажут другую медицинскую помощь.