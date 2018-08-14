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Палатка

Жара атакует: власти Молдовы мобилизовали спасателей

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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На жаркий период в стране спасатели снова установят палатки медпомощи: стало известно, где специалисты будут оказывать помощь гражданам.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать в период с 14 по 16 августа. 

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На время сильной жары сотрудники генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) вновь устанавливают палатки в помощь жителям в разных регионах страны. 

Реабилитационные пункты появятся в пяти секторах Кишинева, а также в Бельцах, Комрате и Кагуле. Ежедневно палатки будут доступны с 11.00 до 18.00, когда жара особенно сильна.

Ожидается, что максимальная температура воздуха поднимется до 33-34 градусов по Цельсию.

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В Кишиневе эти пункты разместят по следующим адресам:

— на Ботанике, у магазина "1000 мелочей";

— в центре, у Центрального рынка;

— на Рышкановке, близ перекрестка Московского проспекта и улицы Матея Басараб;

— на Чеканах, на улице Джинта Латинэ, 18;

— на Буюканах, на улице Каля Ешилор, 1.

В этих пунктах люди смогут укрыться от жары и выпить воды. Там же будут сотрудники ГИЧС, которые в случае необходимости измерят гражданам давление и окажут другую медицинскую помощь.

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Теги:
палатки, желтый код, спасатели, жара, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Молдова, Погода
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