Внимание, водители: в центре Кишинева перекроют движение

Движение транспорта на одной из улиц в центре столицы перекроют на 34 дня.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Примэрия Кишинева объявила о приостановлении движения транспорта по улице 31 Августа 1989 на отрезке между улицами Тигина и Армянская.

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Эти дороги будут перекрыты с 14 августа по 16 сентября. В этот период там будут менять трубы водоснабжения и канализации.

В связи с этим маршрут некоторого общественного транспорта будет изменен.

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Таким образом, микроавтобус №101 будет сворачивать с 31 Августа 1989 на Василе Александри и ехать по Букурешть, а № 103 — по Армянской и проспекту Штефана чел Маре.

Водителей просят следовать временным дорожным знакам.