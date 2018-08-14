Внимание, водители: в центре Кишинева перекроют движение

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Примэрия Кишинева объявила о приостановлении движения транспорта по улице 31 Августа 1989 на отрезке между улицами Тигина и Армянская.
Эти дороги будут перекрыты с 14 августа по 16 сентября. В этот период там будут менять трубы водоснабжения и канализации.
В связи с этим маршрут некоторого общественного транспорта будет изменен.
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Таким образом, микроавтобус №101 будет сворачивать с 31 Августа 1989 на Василе Александри и ехать по Букурешть, а № 103 — по Армянской и проспекту Штефана чел Маре.
Водителей просят следовать временным дорожным знакам.