Желающим отправиться из Кишинева в Яссы поездом - важные изменения

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. С 24 августа билет на поезд Кишинев-Яссы будет стоить дешевле, чем сейчас, сообщает пресс-служба госпредприятия "Железная дорога Молдовы".

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За место в вагоне третьего класса можно будет заплатить 90 леев, что на 42 лея меньше, чем в данный момент, за место в вагоне второго класса — 100 леев, а не 148, как сейчас.

Билет за возможность поехать в Яссы комфорт-классом будет стоить 130 леев.

Составы, курсирующие из столицы Молдовы в Соколу (Яссы), оснащены системой кондиционирования и бесплатным Wi-Fi.

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Кстати, теперь этот поезд будет курсировать трижды в неделю вместо двух раз. Из Кишинева состав будет отправляться в 06.16, а время прибытия на конечную станцию — 10.15. В обратном направлении состав стартует в 17.42 и прибывает на кишиневский вокзал в 21.36. Отмечается, что время поездки сократится на 20 минут.

Дополнительно, вне расписания, поезд будет курсировать также и 27 августа.