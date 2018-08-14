18:29 14 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.79
  • USD16.52
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Поезд Кишинев - Яссы

Желающим отправиться из Кишинева в Яссы поездом - важные изменения

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
127 0 0

Железнодорожный маршрут Кишинев-Яссы станет дешевле и удобнее, а число рейсов увеличится.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. С 24 августа билет на поезд Кишинев-Яссы будет стоить дешевле, чем сейчас, сообщает пресс-служба госпредприятия "Железная дорога Молдовы".

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тромбицкий: поездом в Россию будем ехать через Румынию, Венгрию и Беларусь

За место в вагоне третьего класса можно будет заплатить 90 леев, что на 42 лея меньше, чем в данный момент, за место в вагоне второго класса — 100 леев, а не 148, как сейчас.

Билет за возможность поехать в Яссы комфорт-классом будет стоить 130 леев.

Составы, курсирующие из столицы Молдовы в Соколу (Яссы), оснащены системой кондиционирования и бесплатным Wi-Fi.

Поезд из Кишинева в Одессу будет ездить каждый день >>>

Кстати, теперь этот поезд будет курсировать трижды в неделю вместо двух раз. Из Кишинева состав будет отправляться в 06.16, а время прибытия на конечную станцию — 10.15. В обратном направлении состав стартует в 17.42 и прибывает на кишиневский вокзал в 21.36. Отмечается, что время поездки сократится на 20 минут.

Дополнительно, вне расписания, поезд будет курсировать также и 27 августа.

По теме

Новый мост будет построен между Яссами и Унгенами
Филип и Гриндяну рассказали о строительстве газопровода Яссы-Кишинев
Financial Times: Кишинев обогнал Львов и Яссы по эффективности экономики
Теги:
расписание, билеты, рейс, поезд, Яссы, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пикет семейных врачей и учителей
    Напомнить про обещания

    Профсоюз работников образования и науки Латвии планирует провести пикет возле Сейма – зарплаты педагогам до сих пор не повысили.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    "В Литве пьют повально"

    Журналистка из Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями о том, как в странах Балтии относятся к алкоголю.

  • Дмитрий Дрозденко
    Вольные птицы

    Гражданские самолеты летают по правилам, военные — как хотят: после инцидента с испанской ракетой в Эстонии задумались о регулировании учебных полетов военной авиации.

  • Минчане
    Нерезиновый Минск

    Власти Беларуси не должны допустить, чтобы половина населения страны проживала в Минске и его окрестностях.

  • Ангела Меркель
    Кавказское турне

    Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Грузию, предположительно, состоится 23-24 августа, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.

  • Отдых в Абхазии
    Популярная Абхазия

    Абхазия стала одним из лидеров среди зарубежных направлений выездов российских граждан в первом полугодии 2018 года, уступив только Турции.

  • Мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов (в центре). Архивное фото
    Не мои слова!

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

  • Горы в Таджикистане. Архивное фото
    Возвращение откладывается

    Состояние брянского альпиниста, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8, не позволяет отправить его из Таджикистана на родину.

  • IT-система
    Подсудное дело

    Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет может быть введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
Смелые и красивые: яркие моменты с чемпионата Европы по водным видам спорта
Обрушении моста в Генуе
Момент обрушения моста в Генуе попал на видео
Успенский пост 2018
Успенский пост 2018: календарь питания по дням

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться