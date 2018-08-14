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Важное предупреждение от налоговой гражданам Молдовы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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У граждан Молдовы остался последний день, чтобы исполнить свои обязательства и уплатить налог на недвижимость.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Гражданам республики необходимо оплатить налоги на недвижимость до среды, 15 августа, сообщает Государственная налоговая служба.

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Обязательства по налогу на недвижимость налогоплательщики должны ежегодно погашать двумя равными частями до 15 августа и до 15 октября.

В ведомстве предупреждают, что те, кто не оплатит налоги своевременно, будут вынуждены потом оплачивать их вместе со штрафами в размере 0,0329% от суммы налога, которые начисляются к первоначальной сумме ежедневно.

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Это не касается граждан, которые перечислили всю сумму налога до 2 июля этого года.

В 2018-м до 2 июля налоги оплатили 70% владельцев недвижимого имущества. Все они получили скидку в 15%.

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Теги:
налог на недвижимое имущество, уплата налогов, Государственная налоговая служба, Молдова
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