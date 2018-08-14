Найденная в Молдове медаль даст ключ к имени погибшего героя ВОВ

По порядковому номеру медали можно будет установить имя военнослужащего Красной армии, погибшего в ходе Ясско-Кишиневской операции, единственного и 21-го, чьи останки найдены в эти дни на берегах Днестра.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В районе Штефан-Водэ поисковики обнаружили останки девяти красноармейцев, погибших в боях за освобождение Молдовы в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Среди личных вещей погибших героев найден смертный медальон, вкладыш которого, к сожалению, не сохранился. Обнаружена также номерная медаль "За боевые заслуги", благодаря которой в самое ближайшее время будет установлено имя погибшего солдата-освободителя", — рассказал Петрович.

Ранее поисковики Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" обнаружили в поле близ сел Спея и Шерпены Новоаненского района останки 12-ти воинов Красной армии, погибших на своих боевых позициях весной 1944 года, а также останки одного бойца вермахта >>>

В канун 74-й годовщины освобождения Молдовы от фашизма останки найденных советских воинов будут преданы земле со всеми воинскими почестями и по православному обычаю на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Останки бойца вермахта переданы представителям Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями.