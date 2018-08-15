Важные изменения на границе Молдовы и Украины - необходимо знать всем

В период летних отпусков на двух пограничных пунктах молдо-украинского участка госрубежа произойдут некоторые изменения.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Проблему очередей на границе обсудили на КПП Паланка-Маяки-Удобное представители органов пограничного контроля Молдовы и Украины.

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По данным пресс-службы Пограничной полиции МВД Молдовы, чтобы снизить поток на этом пограничном пункте, было решено перенаправить грузовой автотрафик через КПП Тудора-Староказачье, а через КПП Паланка-Маяки-Удобное пропускать только пассажирский транспорт. Так будет продолжаться, пока не пройдет пора летних отпусков.

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Чтобы водители не делали "двойную дорогу", на подъездах к КПП будут работать мобильные пограничные патрули, сотрудникам которых поручат информировать граждан о нововведениях.

Отметим, что за минувшие выходные через КПП Тудора границу пересекли 17 860 раз, а через КПП Паланка — 10 231, что на 35 % больше, чем в обычные дни.