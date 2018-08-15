Невероятно, но факт: в Кишиневе власти реагируют на просьбы горожан

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В Кишиневе произошел случай, который может свидетельствовать о том, что представители руководства города вполне могут решать наболевшие вопросы граждан.
Корреспондент Sputnik опубликовал в соцсетях видео, на котором показана улица Матея Басараба в темное время суток. На тот момент дней пять там не было освещения — все фонари, по крайней мере, между Московским проспектом и улицей Димо, не работали.
Журналист там же, в соцсетях, обратился к претору Рышкановки Николаю Балауру с просьбой прокомментировать происходящее. Тот ответил в комментариях под постом: "Принято".
Через два дня, проходя в том же месте, корреспондент увидел, что вся улица Матея Басараба освещена и поблагодарил претора за участие в судьбе вверенной ему части столицы.